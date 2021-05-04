04.05.2021 (08:00)

Во Владивостоке прошла заключительная совместная тренировка пеших парадных расчетов гарнизона к параду Победы

Во Владивостоке под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом по береговым и сухопутным войскам генерала-майора Валерия Шарагова проведена заключительная совместная тренировка пеших парадных расчётов к предстоящему параду Победы. Военнослужащие в течении двух часов отработали слаженность и хронометраж прохождения сводных подразделений на улице Светланской. В тренировке было задействовано более 1600 человек, 1200 из которых - военнослужащие Тихоокеанского флота.

Сегодня же на Корабельной набережной, у здания штаба Тихоокеанского флота, с участием военного оркестра проведена тренировка торжественной церемонии поднятия Государственного и Военно-Морского Флагов, которая 9 мая даст старт праздничным мероприятиям во Владивостоке.

Итоговым смотром войск перед парадом станет генеральная репетиция, которая намечена на 7 мая. В этот день вместе с пешими парадными расчетами в центре приморской столицы пройдёт боевая техника, запланирован пролёт самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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