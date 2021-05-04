04.05.2021 (07:15)

Работники Военного комиссариата Амурской области поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем Победы

Работники Военных комиссариатов Амурской области во взаимодействии с районными военными комиссариатами оказывают всестороннюю адресную помощь ветеранам Великой отечественной войны.

В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы и годовщины окончания битвы под Москвой, работники Военного комиссариата Амурской области посетили ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Даниловича Яковенко и его супругу, проживающих в городе Райчихинске Амурской области. Иван Данилович Яковенко последний из оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной Войны в Дальневосточном федеральном округе, принимавших участие в битве под Москвой.

В торжественной обстановке, Военный комиссар Амурской области Владимир Агеев вместе с главой города Райчихинска вручили Ивану Даниловичу заслуженные медали, подарили социальный набор. По окончании торжественной церемонии гости от лица всех работников Военных комиссариатов Амурской области и от себя лично поздравили ветерана с Днем Победы и пожелали здоровья и долгих лет жизни.

Ивана Даниловича война застала 17-ти летним механизатором с селе Верхнебелое Ромненского района Амурской области. Первый бой принял в селе Красное Ленинградской области. А потом его подразделение перебросили под Москву. В деревне Рожково держали оборону несколько месяцев, до самого наступления. Иван Данилович участвовал в освобождении Можайска, Ельни, Великих Лук, а также Латвии, Эстонии, Белоруссии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной Войны, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Со слов Ивана Даниловича: «Очень страшно было, очень. Но мы смело шли в бой. Я до сих пор часто вижу сны, где я иду в рукопашную с штыком и бью этих фашистов».

За каждым ветераном проживающем в гарнизонах закреплены должностные лица воинских частей и военкоматов, которые регулярно созваниваются, навещают и помогают ветеранам. Военнослужащие разносят ветеранам продуктовые и медицинские наборы первой необходимости, медицинские работники проверяют состояние их здоровья. Ветеранам проживающим в частном секторе оказывается помощь в домашнем хозяйстве, ремонте и поддержании порядка на территории.

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