04.05.2021 (06:15)
Праздничный салют в День Победы организуют артиллеристы ВВО в Хабаровске
В Хабаровске прогремят 30 праздничных залпов в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В 22:00 по местному времени 9 мая жители, и гости краевой столицы смогут увидеть праздничное шоу в различных цветовых оттенках.
Победный салют озарит город с двух точек: набережная реки Амур в районе стадиона имени Ленина В. И. и Краевого дворца хоккея с мячом «Арена «Ерофей».
Для проведения салюта будут задействованы орудия Д-30 и ЗИС-3,а также салютные установки 2А30, 2А85 и 2А85А1.
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