04.05.2021 (05:15)
Военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в турнире по страйкболу
На Сахалине в центре технических видов спорта (ЦТВС), на территории парка «Патриот», состоялись соревнования по страйкболу между командами ЦТВС и военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа.
По правилам соревнования, выигрывает та команда, которая сумела захватить базу противника, либо нанесла наибольший урон личному составу соперника. Команды соревновались между собой в течение трёх раундов, пока среди них не определился победитель.
Все участники соревнования продемонстрировали стремление к победе, коллективный дух и разную тактику ведения боя. По результатам всех раундов победителями стала команда центра технических видов спорта Сахалинской области.
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