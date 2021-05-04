04.05.2021 (05:15)

Военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в турнире по страйкболу

На Сахалине в центре технических видов спорта (ЦТВС), на территории парка «Патриот», состоялись соревнования по страйкболу между командами ЦТВС и военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа.

По правилам соревнования, выигрывает та команда, которая сумела захватить базу противника, либо нанесла наибольший урон личному составу соперника. Команды соревновались между собой в течение трёх раундов, пока среди них не определился победитель.

Все участники соревнования продемонстрировали стремление к победе, коллективный дух и разную тактику ведения боя. По результатам всех раундов победителями стала команда центра технических видов спорта Сахалинской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице