04.05.2021 (04:15)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения возрастёт интенсивность полётов авиации

Интенсивность полётов штурмовой, истребительной, военно-транспортной и армейской авиации в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) возрастет в летнем периоде обучения.

Это связано с прибытием в авиасоединения и воинские части объединения выпускников военных ВУЗов ВВС.

Кроме того, увеличение интенсивности полетов связано с выполнением задач боевой подготовки, а также с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки на территории ВВО, завода материальных средств в отдаленные гарнизоны ВВО.

Не менее важной составляющей боевой подготовки является повышение лётным составом квалификационных разрядов, характеризующих уровень мастерства лётчиков.

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