04.05.2021 (03:15)
Артисты ансамбля ВВО «Селенга» приняли участие в фестивале военной песни в Бурятии
Военнослужащие ансамбля общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приняли участие в фестивале военной песни. Данное мероприятие было проведено в Государственном русском драматическом театре им. Бестужева г. Улан-Удэ и приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военные артисты наряду с другими творческими коллективами исполнили песни военных лет, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы».
Основной целью фестиваля является развитие и популяризация отечественной культуры, современного искусства и народного художественного творчества.
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