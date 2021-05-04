04.05.2021 (03:00)

Российские саперы разминируют местность рядом с сельхозугодьями в Мардакертском районе Нагорного Карабаха

Инженерно-саперные группы подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине города Мардакерт. Здесь во время боевых действий находились артиллерийские позиции. В настоящий момент местные жители опасаются проводить работы на близлежащих сельхозугодьях, пока не будет проведена полная очистка местности.

В апреле – начале мая на территории Мардакертского района российскими саперами было обнаружено и обезврежено более 200 артиллерийских снарядов и взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 г. в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено 2064 гектара территории, 632 километра дорог, проверено 1733 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 603 взрывоопасных предмета.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице