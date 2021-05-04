04.05.2021 (06:00)

9 мая салютный дивизион ЗВО произведет салют из 16 различных точек города Москвы

9 мая в 22:00 из 16 различных точек города Москвы в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут в течении 10 минут праздничный артиллерийский салют.

Точками праздничного салюта станут (Парк-Победы, Лужнецкая набережная- 2 точки, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г.Зеленоград, г. Троицк).

Из 72 салютных установок и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», размещенных на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице