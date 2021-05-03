03.05.2021 (23:50)

В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада

На площади Победы в Калининграде под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева прошла первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности в ней приняли участие около 2300 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

В ходе репетиции были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции приняла участие военная техника, которая была представлена крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и бронетехникой. Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота, а также техника военных лет.

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 05 мая в 21.00 по местному времени.

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