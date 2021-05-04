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04.05.2021 (04:30)

В объединении ПВО-ПРО ВКС прошли сдачи зачетов на класс

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил прошли квалификационные испытания на присвоение классных квалификаций.

На испытания проверялись такие дисциплины, как: строевая подготовка, тактико-специальная подготовка, физическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации и специальная подготовка.

В частности, у военнослужащих проверялись практические навыки надевания противогазов, действия по сигналу «радиационная опасность», нормативы на скорость, силу и выносливость в ходе сдачи физподготовки и другие.

Все участники сдачи зачетов смогли подтвердить или повысить свою квалификацию.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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