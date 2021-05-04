04.05.2021 (02:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла командно-штабная тренировка

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации провели командно-штабную тренировку, в ходе которой был развёрнут пункт приёма личного состава (ППЛС), находящегося в запасе.

Перед военнослужащими стояли задачи по организации слаженной работы, умению оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатыванию грамотных решений, а также обеспечению непрерывного и устойчивого управления личным составом в условиях быстро сменяющейся обстановки.

Особое внимание было уделено прибытию и приёму граждан из запаса, распределение и учёт граждан по военно-учётным специальностям, а также правильности организации приема автомобильной техники на воинский учёт.

Прибывших граждан поставили на все виды довольствия, в том числе обеспечили вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты.

"Главной особенностью проведённой тренировки стала отработка широкого круга вопросов по выполнению мобилизационных мероприятий. Данная тренировка выполнялась согласно плану подготовки авиационного соединения", - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице