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04.05.2021 (00:30)

В полку ВТА прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

В Иваново военнослужащие военно-транспортного авиационного полка во время праздничных дней приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В рамках проведения тренировки были отработаны практические действия при отражении вооруженного нападения условного противника на объекты воинской части и аэродрома, а также действия дежурных подразделений для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, во время тренировки военнослужащими, заступающими в суточный наряд, были выполнены мероприятия по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории воинской части.

По итогам тренировки личный состав показал высокую готовность к выполнению отражения вооруженного нападения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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