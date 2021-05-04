04.05.2021 (00:30)
В полку ВТА прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора
В Иваново военнослужащие военно-транспортного авиационного полка во время праздничных дней приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.
В рамках проведения тренировки были отработаны практические действия при отражении вооруженного нападения условного противника на объекты воинской части и аэродрома, а также действия дежурных подразделений для ликвидации последствий террористических актов.
Кроме того, во время тренировки военнослужащими, заступающими в суточный наряд, были выполнены мероприятия по обнаружению подозрительных предметов и взрывчатых веществ на территории воинской части.
По итогам тренировки личный состав показал высокую готовность к выполнению отражения вооруженного нападения.
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