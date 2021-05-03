03.05.2021 (23:30)

Военнослужащие ЮВО провели репетицию Парада Победы на главной площади Владикавказа

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в репетиции Парада Победы в честь 76-й годовщины Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В парадном шествии приняли участие более 1,6 тыс. человек, было задействовано порядка 50 единиц техники. Парадные расчеты и механизированные колонны прошли по площади Свободы во Владикавказе.

Также в тренировке приняли участие парадный расчёт от Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ, управления Министерства Внутренних дел России по Северной Осетии, Министерства чрезвычайных ситуаций России по Северной Осетии, парадный расчет от Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В парадном строю были представлены современные образцы вооружения, такие как ОТРК «Искандер-М», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы «МСТА-Б», КамАЗы-6550, ГАЗ-66 с 120 миллиметровым минометом 2Б11, бронетранспортеры БТР-82АМ с расчетом переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

Тренировки парадных расчетов в составе гарнизона на площади Свободы с привлечением техники пройдут 5 и 7 мая с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице