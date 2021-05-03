03.05.2021 (21:00)

В Керчи прошла первая вечерняя тренировка парадных расчетов

На центральной улице города-героя Керчь состоялась первая вечерняя городская репетиция Парада Победы, в которой приняли участие пешие колонны войск Керченского гарнизона.

В парадном строю прошли сводные парадные расчеты не только военнослужащих Черноморского флота, но и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, Федеральной службы войск Национальной гвардии, главного управления МЧС по Республике Крым, а также воспитанники ВВПОД «Юнармия».

Всего в репетиции приняло участие более 500 человек.

До парада Победы будут проведены еще одна ночная репетиция – 5 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.

Во время проведения мероприятий, будут перекрыты часть улиц в центре города, по которым пройдут пешие и механизированные колонны.

9 мая в военном параде, посвященном 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Керчи будет задействованы свыше 40 единиц военной техники, в том пусковые установки ракетного комплекса С-400 «Триумф», бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град-М» и другие.

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