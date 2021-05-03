Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.05.2021 (21:00)

В Керчи прошла первая вечерняя тренировка парадных расчетов

На центральной улице города-героя Керчь состоялась первая вечерняя городская репетиция Парада Победы, в которой приняли участие пешие колонны войск Керченского гарнизона.

В парадном строю прошли сводные парадные расчеты не только военнослужащих Черноморского флота, но и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, Федеральной службы войск Национальной гвардии, главного управления МЧС по Республике Крым, а также воспитанники ВВПОД «Юнармия».

Всего в репетиции приняло участие более 500 человек.

До парада Победы будут проведены еще одна ночная репетиция – 5 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая.

Во время проведения мероприятий, будут перекрыты часть улиц в центре города, по которым пройдут пешие и механизированные колонны.

9 мая в военном параде, посвященном 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Керчи будет задействованы  свыше 40 единиц военной техники, в том пусковые установки ракетного комплекса С-400 «Триумф», бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град-М» и другие.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
В День Победы на Черноморском флоте пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану» с участием юнармейцев
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота готовятся к Пасхе Христовой
В Новороссийске юнармейцы из Ростова-на-Дону встретили подводную лодку Черноморского Флота после дальнего похода
Впервые в новейшей истории флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» выполнил ракетную стрельбу комплексом «Базальт» в Чёрном море

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false