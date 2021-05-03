03.05.2021 (20:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие отпраздновали Пасху

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях военнослужащие отпраздновали Пасху.

В связи с праздником, в обеденное меню военнослужащих внесли изменения. На столах - освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные по такому случаю поварами предприятий, организующих питание в солдатских столовых.

Все пасхальные угощения были освещены: в частях помощники командиров по работе с верующими военнослужащими провели предпраздничную литургию, осветили праздничные угощения.

Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих во время приемов пищи.

Праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

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