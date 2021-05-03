03.05.2021 (19:30)

Артиллеристы ЦВО устроили персональный парад для 96-летнего красноармейца

Три парадных расчета ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа и сводный военный оркестр Самарского гарнизона провели мини-парад для 96-летнего участника Великой Отечественной войны, кавалера медали «За отвагу», наводчика легендарной реактивной системы залпового огня «Катюша» Льва Михайловича Атменеева.

Около 200 военнослужащих приехали к дому фронтовика в поселке Самарский Волжского района, чтобы поздравить ветерана-артиллериста с наступающим Днём Победы. Военнослужащие в честь Льва Атменеева произнесли трехкратное "Слава" и спели песню "Катюша". Ветеран подпевал и не мог сдержать слёз. После чего сводный оркестр исполнил для ветерана мелодию песни "День Победы". Завершился парад прохождением торжественным маршем. Военнослужащие прошли перед ветераном как на Параде Победы - в шеренге по 8 человек.

Атменеев Лев Михайлович родился в 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевском области (ныне Самарская область). Был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Был на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня «Катюша». Попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу» и другими медалями.

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