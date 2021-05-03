03.05.2021 (19:00)
Ивановские десантники отметили 77-ю годовщину 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии
В Иваново отметили 77-ю годовщину образования 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.
На территории соединения прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине соединения. Со словами поздравления к личному составу обратился командир соединения гвардии полковник Виктор Гуназа, который поздравил всех присутствующих с праздником и вручил наиболее отличившимся военнослужащим почетные грамоты, государственные и ведомственные награды.
Почетным гостем торжественных мероприятий стал советник Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Ленцов, который командовал Ивановским соединением с 1996 по 2009 годы. Он поздравил личный состав соединения с очередной годовщиной соединения и наступающим Днем Победы.
В завершении торжественного мероприятия были возложены цветы к памятнику легендарному командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии В.Ф.Маргелову.
Справочно:
В январе 1944 г. на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (вдд) было начато формирование 98-й гвардейской стрелковой дивизии (сд). Командный и рядовой состав был подобран из курсантов военных училищ, моряков Тихоокеанского флота, Амурской флотилии и личного состава учебных подразделений.
3 мая 1944 г. дивизии было вручено Боевое знамя. День 3 мая считается ежегодным праздником соединения. В июне 1944 г. соединение в полном составе было направлено на Карельский фронт, где в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса участвовало в Свирско-Петрозаводской наступательной операции.
2 июля 1944 г. приказом Ставки Верховного Главного Командования за мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Свирь и захвате плацдарма, дивизии присвоено звание гвардейской «Свирской». Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 17 воинам соединения было присвоено звание Героя Советского Союза.
1 мая 1945 г. воины-гвардейцы успешно завершили выполнение задания командования по разгрому немецко-фашистских войск на территории Австрии. 10 мая 1945 г. в 17:00 передовые подразделения дивизии соединились с союзными американскими войсками в районе г. Пильзень и г. Градец-Кралев в Чехословакии.
За отличие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 11 539 солдат, сержантов и офицеров награждены орденами и медалями, 19 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 3 июня 1946 г., дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознаменную дивизию.
5 ноября 1987 г. приказом Министра обороны СССР дивизии, как лучшему соединению в ВДВ, по итогам боевой и политической подготовки присвоено почетное наименование — «имени 70-летия Великою Октября». Этого почетного наименования были удостоены лишь три соединения в Вооруженных Силах СССР.
В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия личный состав дивизии выполнял специальные задания правительства в республиках Закавказья и Средней Азии. 11 июля 1990 г. дивизия награждена вымпелом Министра Обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». Многие офицеры и прапорщики соединения участвовали в боевых действиях в Афганистане.
В мае 1993 г. дивизия была передислоцирована в Иваново и в этом же году в состав дивизии вошел 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. С 13 декабря 1994 г. по 20 февраля 1995 г. 477 военнослужащих дивизии в составе сводного батальона принимали участие в наведении конституционного порядка на территории Чеченской Республики. 455 человек награждены орденами и медалями, трое военнослужащих удостоены звания Героя России.
С сентября 1999 г. по март 2000 г. сводная полковая тактическая группа, сформированная на базе 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, принимала участие в выполнении боевых задач в составе Объединенной группировки войск (сил) при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с бандформированиями, более 800 военнослужащих дивизии награждены государственными наградами, а гвардии полковник Николай Майоров, гвардии подполковник Юнус-Бек Евкуров, гвардии лейтенант Роман Щетнев удостоены звания Героя России.
В августе 2008 г. личный состав дивизии успешно принимал участие в ходе операции по принуждению Грузии к миру на югоосетинском направлении.
3 мая 2009 г. 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Красно-знаменная ордена Кутузова 2-й степени дивизия отметила свой юбилей — 65-летие со дня образования.
В апреле 2021 г., в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, личный состав соединения совершив перелет на расстояние около 2 тыс. км, десантировалась парашютным способом из 40 самолетов Ил-76мд, в количестве более 2 тыс. человек и 60 единиц боевой и специальной техники, в район полигона “Опук” на Крымском полуострове и выполнил поставленную задачу по захвату плацдарма для высадки морского десанта. Действия Ивановских гвардейцев были высоко оценены руководством Министерства обороны Российской Федерации.
Командует соединением гвардии полковник Виктор Гуназа.