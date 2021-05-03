03.05.2021 (17:45)
Представители различных ведомств России повысили квалификацию в Академии Генштаба
Представители силовых министерств и ведомств завершили переподготовку и повысили квалификацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В торжественной церемонии выпуска приняли участие командование военного вуза, представители профильного факультета, ученые и преподаватели ведущих кафедр.
Дипломы и удостоверения Академии Генштаба получили представители Минобороны России, Министерства внутренних дел и других органов государственного управления.
С трибуны Петровского зала выпускники выразили благодарность коллективу академии, отметив мастерство научно-педагогического состава и высокий уровень учебно-материальной базы.
Академия Генерального штаба – главный военный вуз страны, в котором созданы все условия для развития и профессионального роста офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.