03.05.2021 (16:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по триатлону

В Курской области завершились соревнования первого этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по триатлону в дисциплине спринт, которые являлись отборочными на чемпионат Европы среди юниоров.

Рядовой спортивной роты ЦСКА Павел Сорокин завоевал золотую и серебряную награды Всероссийских соревнований среди юниоров.

В гонке с раздельным стартом Павел первым преодолел три этапа: плавание 350 м, велогонка 6,6 км и бег 1,6 км с результатом 20 минут и 26,3 секунды.

Второй результат 21 минута и 15,9 секунды показал Марк Высоцкий (г. Москва). Тройку лидеров замкнул спортсмен из Москвы Михаил Бастраков (21 минута и 38,4 секунды).

Также Павел завоевал серебряную медаль в гонке с общим стартом, где преодолел плавательный этап с дистанцией 750 м, велогонку в 20 км и беговую дистанцию 5 км с результатом 1 час 1 минута и 22 секунды.

Лучшее время 1 час 1 минута и 01 секунды показал Марк Высоцкий. Третье место занял Михаил Бастраков (1 час 3 минуты и 20 секунд).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице