03.05.2021 (15:45)

В Санкт-Петербурге завершился финальный этап Первенства России среди юниоров

В городе Санкт-Петербург завершился финальный этап Первенства России среди юниоров до 19 лет, где победителем стала команда СШОР ЦСКА-ДЮБЛ.

Всего в финальном туре Первенства приняли участие 8 команд юниоров до 19 лет. По итогам группового этапа армейские баскетболисты одержали три победы и заняли первое место.

В полуфинале СШОР ЦСКА-ДЮБЛ встречались с хозяевами финального этапа Первенства - питерским Зенитом. Армейские баскетболисты в упорном противостоянии вышли победителями - 78:70.

В финале ЦСКА встретились с Нижним Новгородом - 3.

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