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03.05.2021 (14:45)

В военной академии МТО развернута выставочная экспозиция, приуроченная к 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне

В преддверии дня Великой Победы в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева открыта тематическая выставка, приуроченная к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Выставку посетили слушатели академии, а также отряды «Юнармии» Василеостровского района г. Санкт-Петербурга, которые с огромным удовольствием и интересом ознакомились с образцами вооружения, уникальными художественными работами и тематическими фотографиями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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