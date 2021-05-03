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03.05.2021 (18:00)

На Северном флоте стартовал хоккейный турнир, посвященный Дню Победы

На Северном флоте начался турнир по хоккею с шайбой на льду под названием «Кубок Победы», посвященный 76-ой годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Торжественная церемония открытия турнира состоялась в городе Североморске на ледовой арене Северного флота под руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В турнире принимают участие четыре команды Северной военной хоккейной лиги: «К-21» штаба и управления Северного флота, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» армии ВВС и ПВО и «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Турнир имеет возрастные ограничения - все хоккеисты старше 43 лет.

В состав четырёх команд турнира вошли также представители других сборных СВХЛ подходящей возрастной категории.

В первой игре турнира команда штаба флота «К-21» одержала  победу над «Спасателем» со счетом 4:3.

Турнир продлится до 7 мая. Игры пройдут по круговой системе, т.е. все команды сыграют друг с другом, а победитель будет определяться по очкам и разнице забитых и пропущенных шайб.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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