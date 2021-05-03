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03.05.2021 (17:30)

Юнармейцы из Приднестровье приняли участие в акции «Письмо ветерану»

Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для юнармейцев акцию «Письмо ветерану».

В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны за Великую Победу.

В общей сложности юнармейцами было написано около 50 писем. Лучшие работы будут вручены ветеранам вместе с подарками в день Победы.

Акция «Письмо ветерану» посвящена 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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