03.05.2021 (17:30)
Юнармейцы из Приднестровье приняли участие в акции «Письмо ветерану»
Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для юнармейцев акцию «Письмо ветерану».
В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние и добрые пожелания ветеранам Великой Отечественной войны за Великую Победу.
В общей сложности юнармейцами было написано около 50 писем. Лучшие работы будут вручены ветеранам вместе с подарками в день Победы.
Акция «Письмо ветерану» посвящена 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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