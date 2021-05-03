03.05.2021 (17:00)

Товарищескую встречу по хоккею между командой Главного командования ВМФ и командой ветеранов боевых действий посвятили Дню Победы.

В Санкт-Петербурге, на ледовой арене спорткомплекса Нахимовского Военно-Морского Училища состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой между командой Главного командования ВМФ России «Девятый вал» и командой ветеранов боевых действий. Встречу единодушно команды посвятили предстоящему Дню Великой Победы.

Команду Главного командования ВМФ России «Девятый вал» вывел на лёд ее капитан, - Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал Николай Евменов. Команду ветеранов боевых действий Санкт-Петербурга вывел на площадку Герой России Валерий Янин.

«Мы посвятили эту товарищескую встречу предстоящему празднованию Дня Победы. Хоккейные команды, которые сегодня сыграли, уникальны по своему составу участников. Со стороны военных моряков, - подводники, надводники, морские авиаторы, имеющие за плечами огромный опыт службы и действий в Мировом океане. Среди участников нашей команды несколько адмиралов. Со стороны соперников, а по сути наших боевых товаришей, - Герои России, а также награжденные орденами и медалями за проявленное мужество и самоотверженность», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«В данном случае соперничество на льду еще больше сближает. Ведь те, кто сегодня в хоккейной форме вышли на площадку, это люди особой выдержки, особого характера. Это настоящие патриоты, которые защищали Родину, не жалея жизни и всегда готовы защитить ее на суше, на море и в воздухе», - отметил Адмирал Николай Евменов по завершении встречи.

Встреча по хоккею прошла динамично. Среди отличившихся команды «Девятый вал», - капитан команды Адмирал Николай Евменов, контр-адмирал Михаил Неупокоев, сделавший голевую передачу, а также капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.

«Все хоккеисты играли на максимуме своих возможностей, с огромным взаимным уважением. Игра была зрелищной и отличалась особым накалом. Но главный итог – мы хорошо узнали друг друга, и такие встречи будут продолжены», - отметил Главком ВМФ.

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