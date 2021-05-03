03.05.2021 (16:30)

Светлое Христово Воскресение встретили в Военно-медицинской академии

2 мая в Военно-медицинской академии встретили Светлое Христово Воскресение. За богослужениями молились курсанты, преподаватели, прихожане и сотрудники.

Утром, во время завтрака, курсантов поздравил с Пасхой Христовой помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей Феодор Кузнецов.

«Пасха – это радостный Праздник, Праздник победы над смертью. Воскресший Христос подарил эту победу всем нам. Мы можем стать причастными к этому радостному событию, если храним в сердце мир и любовь! Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!», – обратился к ребятам отец Феодор. С пением пасхального тропаря были освящены приготовленные для курсантов куличи и яйца.

Пасхальные богослужения прошли в храмах академии – в церкви во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали», располагающейся при кафедре и клинике нервных болезней имени М.И. Аствацатурова и в храме святителя Николая Чудотворца.



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