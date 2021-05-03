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03.05.2021 (16:00)

Более 200 представителей дальней авиации приняли участие в фестивале «Помнят живые о вас…»

Военнослужащие дальневосточного соединения дальней авиации приняли участие в патриотическом фестивале «Помнят живые о вас…», в рамках празднования 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Помимо творческих коллективов воинских частей, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, в Якутии и на Чукотке, в фестивале приняли участие дошкольные и школьные организации военных гарнизонов, а также советы ветеранов, женсоветы, волонтёры, представители движения Юнармии и другие коллективы.

«Номера, предоставленные на фестивале, раскрыли понятие патриотизма, любовь и уважительное отношение к истории и традициям России, гордость за героическое прошлое нашей страны, пропаганду здорового образа жизни, идеи решения социальных проблем» - директор образовательного, культурного и спортивно-технического центра «Полёт» Ирина Хлыстова.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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