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03.05.2021 (15:30)

В главной базе Северного флота прошла весенняя легкоатлетическая эстафета

В главной базе Северного флота – городе Североморске состоялась традиционная майская легкоатлетическая эстафета под названием «Ваза весны», которая проводится на флоте с 1956 года. В ней приняли участие военнослужащие из экипажей надводных кораблей и береговых частей, а также частей авиации и ПВО, дислоцированных в гарнизоне.

Матросы и старшины тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», ракетного крейсера «Маршал Устинов», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», больших противолодочных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск» соревновались с авиаторами отдельного смешанного авиаполка и воинами ПВО, военными инженерами и связистами.

Соревнования проходили на главной площади города Североморска, названной в честь прославленного морского лётчика-истребителя Дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Спортсмены пробегали один квартал до пересечения улицы Сафонова с улицей другого героя – Ивана Сивко и возвращались обратно, передавая эстафетную палочку следующему участнику забега.

По итогам соревнований из девяти команд лучшими стали легкоатлеты отдельного морского инженерного полка, второе место заняли авиаторы, а замкнули тройку призёров – военные моряки эсминца «Адмирал Ушаков».

Награждение спортсменов провёл помощник командующего флотом начальник физподготовки и спорта Северного флота полковник Павел Кошкарёв.

После медальной церемонии все участники эстафеты и судейский состав посетили выставку Русского географического общества, которая продолжает работать до 8 мая в Североморском Доме офицеров флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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