03.05.2021 (13:45)

Участники парада Победы в Воронеже в ходе репетиции провели конкурс военной строевой песни

Участники парада Победы в городе воинской славы Воронеже в ходе репетиции провели конкурс военной строевой песни среди военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

Расчёты пеших коробок исполнили свыше 10 песен военно-патриотического репертуара. При исполнении строевой песни обязательно учитывалась ратная и патриотическая направленность ее содержания, маршевая мелодика. Победителем конкурса стала Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова мотострелковая дивизия.

Конкурс военной строевой песни среди пеших парадных расчётов проводится в целях сплочения воинских коллективов, поднятия боевого духа военнослужащих и популяризации военной песни в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Всего в конкурсе военной строевой песни приняло участие свыше 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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