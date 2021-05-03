03.05.2021 (13:45)
Участники парада Победы в Воронеже в ходе репетиции провели конкурс военной строевой песни
Участники парада Победы в городе воинской славы Воронеже в ходе репетиции провели конкурс военной строевой песни среди военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.
Расчёты пеших коробок исполнили свыше 10 песен военно-патриотического репертуара. При исполнении строевой песни обязательно учитывалась ратная и патриотическая направленность ее содержания, маршевая мелодика. Победителем конкурса стала Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова мотострелковая дивизия.
Конкурс военной строевой песни среди пеших парадных расчётов проводится в целях сплочения воинских коллективов, поднятия боевого духа военнослужащих и популяризации военной песни в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Всего в конкурсе военной строевой песни приняло участие свыше 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.