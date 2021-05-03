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03.05.2021 (13:15)

В Нижнем Новгороде прошла первая совместная тренировка военного парада

В Нижнем Новгороде состоялась первая совместная тренировка парадных расчетов пеших и механизированных колонн по подготовке к военному параду 9 мая

По центральной улице торжественным маршем в едином строю прошли свыше 1,2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса, Юнармия и другие.

В составе механизированной колонны задействовано 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы открывает танк Т-34, за ним следуют современные образцы военной техники танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимостью «Тайфун-К», «Рысь».

Совместные тренировки пеших и механизированной колонны состоятся 5 мая, генеральная репетиция состоится 7 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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