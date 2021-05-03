03.05.2021 (10:45)

Более 12 тыс. военнослужащих РВСН примут участие в торжественных мероприятиях 9 мая в 38 городах России

Более 12 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) примут участие в торжественных мероприятиях 9 мая, которые пройдут в 38 городах России. Кроме того, в мероприятиях по всей стране будет задействовано более 200 единиц военной техники.

Стратегические ракетчики примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве и в Параде в городе Новосибирске, а также пройдут торжественным маршем в городах Владимир, Пермь, Иркутск, Оренбург, Йошкар-Ола, Нижний Тагил, Омск, Барнаул, Козельск и других.

Во время мероприятий, посвященных 76-й годовщине Великой Победы, жители России увидят различные виды вооружения, военной и специальной техники РВСН. По центральным площадям городов проедут агрегаты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь» – это машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки, боевые машины сопровождения и другая техника.

Сейчас с военнослужащими соединений, воинских частей и учебных заведений РВСН проводятся тренировки к военному параду.

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