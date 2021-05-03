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03.05.2021 (15:00)

В День Победы на Черноморском флоте пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану» с участием юнармейцев

На Черноморском флоте (ЧФ) в рамках празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдёт патриотическая акция «Звонок ветерану», в которой примут участие юнармейцы.

9 мая в ходе акции участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» будут звонить ветеранам, проживающим в Крыму и Севастополе, и поздравлять их с Днём Победы.

Накануне поздравления юнармейцы познакомятся с биографиями участников войны, их подвигами и заслугами, после чего получат контактные телефоны ветеранов.

Акция «Звонок ветерану» проводится движением «Юнармия» совместно с Советом ветеранов Черноморского флота в соответствии с планом праздничных мероприятий посвящённых 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Юнармия , Черноморский флот
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