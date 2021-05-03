03.05.2021 (14:30)
Юнармейцы Екатеринбурга приняли участие в забеге "Майская гроза"
В Екатеринбурге прошёл забег "Майская гроза" из серии забегов "Европа-Азия". В забеге на дистанции три километра и десять километров приняли участие 14 юнармейцев, а также один выпускник юнармейского отряда МАОУ СОШ №16.
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