03.05.2021 (14:00)

Военнослужащие в Сибири приняли участие в акции «Почта Победы»

Военнослужащие объединения (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, приняли участие в социальной акции «Почта Победы», проводимой в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие написали письма со словами поздравлений и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Пожелали им здоровья, благополучия и долгих лет жизни. А дети военнослужащих подготовили для ветеранов трогательные рисунки и поздравительные открытки.

Письма до адресатов будут доставлены военнослужащими фельдъегерско-почтовой службы объединения, одетыми в форму времен Великой Отечественной войны.

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