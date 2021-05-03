03.05.2021 (12:30)

Экипажи Ми-24П новосибирского вертолетного полка впервые пролетят над Екатеринбургом в День Победы

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, впервые примут участие в демонстрационном пролете авиации в День Победы в Екатеринбурге.

Для участия в демонстрационном пролете авиации в Екатеринбурге пара ударных вертолетов Ми-24П совершила перелет протяженностью около 1500 километров из Новосибирской в Свердловскую область. На аэродроме базирования под Новосибирском летчики отработали слаженность при маневрировании в составе пары на минимальных интервалах с точным соблюдением скоростного режима. В Свердловской области в ходе тренировок над аэродромом «Травяны» экипажи Ми-24П также отработали действия в составе единого авиационного парадного строя.

Демонстрационный пролет авиации ЦВО пройдет в Екатеринбурге 9 мая в рамках военного парада в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В парадном авиационном строю пролетит 14 воздушных судов: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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