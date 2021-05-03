03.05.2021 (13:30)

Демонстрационные пролеты авиации в День Победы пройдут в четырех городах на территории ЦВО

Демонстрационные пролеты авиации, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в четырех городах регионов дислокации Центрального военного округа (ЦВО).

В День Победы экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО взлетят с семи аэродромов в шести регионах России и пролетят в парадном строю над Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом. В Свердловской области в парадном строю пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24 и транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В Новосибирске – вертолеты Ми-24, Ми-8 и истребители-перехватчики Миг-31БМ. В Самаре – вертолеты Ми-2, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В Кызыле авиационный парадный строй будет состоять из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и самолета Ан-26.

Демонстрационные пролеты авиации Центрального военного округа пройдут 9 мая. В общей сложности в них будет задействовано 16 самолетов и 13 вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице