03.05.2021 (13:00)

Военнослужащие ЦВО проведут акцию «Солдатская каша» на 19 площадках Екатеринбурга в ходе майских праздников

19 площадок с полевыми кухнями, на которых военные повара приготовят бесплатные угощения в виде гречневой кашей с мясом и сладким чаем развернут военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в ходе майских праздников. Акция продлится до 9 мая.

В рамках мероприятия военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированных в Екатеринбурге, развернут полевые кухни КП-130 в парках и скверах уральской столицы. Военные повара угостят жителей и гостей города гречневой кашей с мясом, сладким чаем и хлебом, испеченным в полевых хлебопекарнях.

Первая акция состоится в 12.00 по местному времени 6 мая на площади Обороны. Помимо угощений на площадках акции «Солдатская каша» для всех желающих будут организован концерт военного духового оркестра и показательные выступления роты почетного караула ЦВО.

Также акция пройдет 7 мая на площади Субботников с 11.00 до 12.00. 8 мая в поселке Садовый на улице Верстовая 14. В день Победы акция «Солдатская каша» пройдет по следующим адресам города Екатеринбурга и близлежащих населенных пунктов: проспект Ленина, 33; улица Воеводина, 4; Октябрьская площадь, Первомайская, 27; Латвийская, 19; переулок Утренний, 2; улица Саженская, 6; переулок Волчанский, 2; улица Главная, 21 (поселок Исток); ул.Реактивная, 60а; улица Бисертская,14; ул.Ленина, 34 (пос.Шабровский); площадь Первой Пятилетки; ул.Ленина, 12а (с. Горный Щит); улица Удельная, 1а (пос.Широкая речка); улица Старых Большевиков, 22 парк «Эльмашевский.

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