03.05.2021 (12:30)

На начало мая для участия в конкурсе фотографий «Маяки России-2021» поступило свыше 300 заявок

На первом этапе проведения открытого Всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» отмечается возрастающая активность участников, направляющих на рассмотрение комиссии свои фотоработы. На начало мая месяца текущего года поступило свыше 300 заявок от авторов фотоматериалов по заданию конкурса.

Организатором открытого всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» является Министерство обороны Российской Федерации в лице Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова. Соорганизатором Конкурса является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Положение о проведении Конкурса утверждено Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Николаем Евменовым.

Целями Конкурса являются: привлечение внимания к истории развития маячного дела в России, воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края и необходимости их сохранения, воспитания патриотизма через искусство фотографии, выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре художественной и документальной фотографии.

В Конкурсе могут принимать участие граждане России, вне зависимости от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе и непрофессиональные фотографы (интересы несовершеннолетних участников Конкурса представляют их законные представители).

Конкурс проводится в три этапа:

- первый этап (прием работ) с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2021 г.;

- второй этап (предварительный отбор) со 2 августа по 10 сентября 2021 г.;

- третий этап (финал Конкурса) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Работы представляются на Конкурс в номинации:

- «Святыни морей» - показывающие маяки России и/или раскрывающие исторические аспекты создания Маячной службы России;

- «Смотрители маяков» - показывающие работу и быт маячников.

Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс фотография, осуществляет участник Конкурса, при этом работа должна соответствовать теме номинации. Положение о проведении Конкурса опубликовано на сайте Минобороны РФ и Русского Географического Общества.

Синхронно с проведением Конкурса В Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» начала работу выставка «Маяки России». На экспозиции в библиотеке филиала представлено более 30 изображений маяков большого формата, что позволяет гостям виртуально «побывать» на маяках, расположенных на территории Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Цель выставки – изучение и популяризация маячного дела.

Выступивший на открытии выставки инспектор группы инспекторов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Цуркан подчеркнул важность изучения и сохранения маяков как объектов морского наследия.

За три недели работы выставки её посетили более 350 офицеров, курсантов и гражданского персонала филиала, многие из которые с интересом отметили выразительность и художественность фотографий с маячными сюжетами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице