03.05.2021 (12:00)

Военные химики ЗВО ежедневно проводят обработку более 5 тыс. кв. м сборных пунктов Военных комиссариатов Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа ежедневно проводят специальную обработку сборных пунктов Военных комиссариатов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие обрабатывают раствором ДТС-ГК прилегающую территорию, места стоянки машин, фундаменты и фасады зданий, входные группы, служебные помещения и места построения личного состава.

Всего ежедневно обрабатывается более 5 тысяч кв. м территорий сборных пунктов, что позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск приобретения вирусных инфекций призывниками.

Кроме того, военные химики объединения приступили к дезинфекции военного транспорта, который в дальнейшем будет использован для перевозки молодого пополнения военнослужащих к местам их дальнейшей службы.

Всего, в соединения и воинские части армии планируется прибытие около 1,5 тысяч призывников из различных регионов России.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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