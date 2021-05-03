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03.05.2021 (11:30)

Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Мир! Труд! Май!»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в акции «Мир! Труд! Май!».

В рамках акции более 30 юнармейцев очистили от бытового мусора территорию берега реки Днестр. В общей сложности юнармейцы собрали около 25 мешков мусора.

Также юнармейцы привели в порядок территорию летнего лагеря «Красная Звезда». Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно организовывают для юнармейцев различные патриотические мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ , Миротворческие операции , Миротворец
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