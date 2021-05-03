03.05.2021 (11:00)

Волонтёры общевойсковой армии ЗВО раздали свыше 100 тыс. георгиевских лент в ходе акции «Георгиевская лента»

Волонтёры военных гарнизонов Воронежа, Богучара, Валуйек, Брянска, Смоленска, Коломны и Курска общевойсковой армии Западного военного округа раздали свыше 50 тысяч георгиевских лент в ходе международной акции «Георгиевская лента».

В число волонтёров вошли воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских корпусов, солдаты и офицеры общевойсковой армии ЗВО.

Раздача георгиевских лент проходила у воинских мемориалов и на главных площадях крупных городов, а также в сёлах и деревнях, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Все георгиевские ленты предварительно проходят дезинфекцию и помещаются в специальную индивидуальную упаковку вместе с памяткой о правильности ношения символа Победы. Для ветеранов Великой Отечественной войны доставка георгиевских лент выполняется совместно с продуктовым набором.

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