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03.05.2021 (10:30)

Землетрясение, произошедшее в Республике Тыва, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе

Серия подземных толчков, зафиксированных в период с 03:40 по 4:10 3.05.2021 года по местному времени, не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионе.

Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению. Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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