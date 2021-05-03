Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.05.2021 (10:00)

Военнослужащие Балтийского флота наведут порядок на закрепленных военно-мемориальных объектах

В ходе проведения мероприятий по наведению порядка после зимнего периода, в соединениях и частях Балтийского флота пройдут масштабные мероприятия по уборке, благоустройству на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов Великой Отечественной войны.

В общей сложности, в местах дислокации воинских частей флота на сегодняшний день находятся около 300 братских могил времен Великой Отечественной войны, одиночных захоронений, братских могил русских воинов, погибших в период Первой мировой войны и могил военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в послевоенный период.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Около тысячи военнослужащих Балтийского флота приняли участие в Пасхальном Крестном ходе
На майских праздниках в городе Советск Калининградской области выберут самую спортивную семью
В армейском корпусе Балтийского флота прошло двустороннее тактическое учение
В армейском корпусе Балтийского флота продолжается вакцинация гражданского персонала и семей членов семей военнослужащих от COVID-19

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false