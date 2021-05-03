03.05.2021 (10:00)

Военнослужащие Балтийского флота наведут порядок на закрепленных военно-мемориальных объектах

В ходе проведения мероприятий по наведению порядка после зимнего периода, в соединениях и частях Балтийского флота пройдут масштабные мероприятия по уборке, благоустройству на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках, местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов Великой Отечественной войны.

В общей сложности, в местах дислокации воинских частей флота на сегодняшний день находятся около 300 братских могил времен Великой Отечественной войны, одиночных захоронений, братских могил русских воинов, погибших в период Первой мировой войны и могил военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в послевоенный период.

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