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03.05.2021 (09:30)

На аэродроме “Клоково” в Тульской области состоялась очередная тренировка Парада Победы Тульского гарнизона

Фото Видео

На аэродроме “Клоково” в Тульской области, под руководством начальника гарнизона - командира Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковника Евгения Тонких состоялась очередная тренировка Парада Победы воинских частей Тульского гарнизона в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всего в военном параде, который пройдет в городе-герое Туле 9 мая с.г., примет участие более 1200 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, суворовцев, кадет и юнармейцев, в том числе более 600 военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, около 40 суворовцев Тульского суворовского военного училища и 70 юнармейцев. Остальной личный состав представляет другие силовые ведомства. Всего по главной площади города-героя пройдут 17 парадных расчетов.

Подводя итоги тренировки начальник гарнизона отметил высокую подготовку всех парадных расчетов соединения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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