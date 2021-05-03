03.05.2021 (09:20)
Более 13 тыс. комплектов современных средств десантирования и парашютных систем поступит в Воздушно-десантные войска до конца 2021 года
До конца 2021 года в Воздушно-десантные войска поступит более 13 тыс. современных комплектов средств десантирования и парашютных систем.
Совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся в Воздушно-десантных войсках, требует разработки и внедрения новых средств десантирования.
Для новой техники (боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка») созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для парашютного десантирования из самолётов ВТА с размещенным внутри машины личным составом. До конца года планируется обеспечить новыми средствами десантирования еще два парашютно-десантных батальона на БМД-4М.
Кроме того, на вооружение будет принята парашютно-грузовая система для десантирования грузов полётным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолётов типа Ил-76.
Параллельно с этим ведутся разработки управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъёмности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.