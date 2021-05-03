03.05.2021 (09:00)

В штабе 49-й армии ЮВО прошла тренировка по противодействию диверсантам условного противника

В штабе 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) под руководством заместителя начальника штаба армии проведена тренировка подразделений охраны, блокирования, усиления и ликвидации.

Была выполнена эвакуация военнослужащих и гражданского персонала с территории при попытке захвата одного из зданий штаба условным противником, а также отработаны задачи защиты, блокировки и ликвидации условных диверсантов.

Для проведения тренировки были задействованы специальная техника, привлечены сотрудники военной полиции и подразделения охраны штаба армии.

Мероприятие носит плановый характер и проводится на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений штаба армии по противодействию возникающим угрозам.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице