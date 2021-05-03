03.05.2021 (09:00)
В штабе 49-й армии ЮВО прошла тренировка по противодействию диверсантам условного противника
В штабе 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) под руководством заместителя начальника штаба армии проведена тренировка подразделений охраны, блокирования, усиления и ликвидации.
Была выполнена эвакуация военнослужащих и гражданского персонала с территории при попытке захвата одного из зданий штаба условным противником, а также отработаны задачи защиты, блокировки и ликвидации условных диверсантов.
Для проведения тренировки были задействованы специальная техника, привлечены сотрудники военной полиции и подразделения охраны штаба армии.
Мероприятие носит плановый характер и проводится на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений штаба армии по противодействию возникающим угрозам.
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