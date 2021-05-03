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03.05.2021 (08:00)

В Абхазии свыше 500 военнослужащих ЮВО посетили памятники и мемориалы в преддверии Дня Победы

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в экскурсиях по местам боевой славы и достопримечательностям республики.

В преддверии Дня Победы свыше 500 военнослужащих соединения возложили цветы к памятникам и мемориальным комплексам павшим войнам в годы Великой Отечественной войны.

В сопровождении офицеров и гида-экскурсовода военнослужащие контрактной службы и военнослужащие по призыву побывали в Государственном музее Отечественной войны Народа Абхазии им. генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар, Анакопийской крепости (IV-XIX вв.) и на озере Рица.

Также военнослужащие посетили музей Абхазского царства, прошли по историческому ущелью реки Псырдзха, совершили прогулки к искусственным водохранилищам и прудам, обустроенным монахами.

Всего программой экскурсий было предусмотрено посещение 15 исторических объектов Абхазии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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