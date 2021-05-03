03.05.2021 (07:44)

Более 2000 военнослужащих ВВО успешно прошли испытания на присвоение классности в Бурятии

Более 2 тыс. военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, повысили или подтвердили свою классную квалификацию в ходе испытаний на присвоение военнослужащим классных квалификаций.

Во время контрольной проверки военнослужащие сдавали нормативы по физической, огневой, тактической, строевой и специальной подготовке, РХБ защите, вождению, а также зачеты по военно-политической и медицинской подготовке. Профессионализм военнослужащих оценивался по навыкам и личному мастерству, умению отлично владеть закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в соединениях и воинских частях ВВО.

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