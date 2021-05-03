03.05.2021 (04:40)
В общевойсковой армии ВВО в Приморье пройдет акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа»
Воинский эшелон военно–патриотической акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» встретят военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье. Железнодорожный состав прибудет в Уссурийск 6 июня 2021 года и будет находиться на станции с 14 до 18 часов.
Акция проводится в целях сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных Сил Российской Федерации.
В местах проведения акции будут организованы выступления ансамбля песни и пляски ВВО, творческих коллективов соединений и воинских частей армии, местных коллективов художественной самодеятельности, а также пройдут тематические митинги, будут работать полевые кухни и пункты отбора на военную службу по контракту.
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