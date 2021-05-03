03.05.2021 (07:37)

Курсанты ДВОКУ соблюдают культурные традиции и обычаи своего учебного заведения

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), за время его существования, образовалось большое количество культурных традиций и обычаев. Это возложение молодыми выпускниками училища в день выпуска цветов и гирлянд к мемориалу-памятнику Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, приглашение на офицерское собрание, с канун выпуска, будущих выпускников в лейтенантских погонах.

Одной из традиций стала традиция встречи выпускников разных лет на территории учебного заведения. Со всех уголков России, на встречу выпускников, съезжаются выпускники разных лет. Посещают музей училища, встречаются с командованием, посещают казармы в которых жили и самое главное учебный полигон училища, с которым связаны все годы обучения. К встрече выпускников изготавливают специальные медали, посвященные этому выпуску. Выпускники фотографируются, проходят строевым шагом через плац, организовывают праздничный салют.

Еще одной традицией в нашем училище – свадьба. Будущий офицер со своей избранницей, в сопровождении гостей приезжает для того чтобы возложить цветы к мемориалу К.К. Рокоссовского, Затем начальник училища поздравляет молодоженов с бракосочетанием и дарит невесте букет цветов, а курсанту книгу о воинских традициях.

Ни один из воинских ритуалов не обходится без музыкального сопровождения. Военный духовой оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского образован в 1940 году, когда в городе Владивостоке было основано пехотное училище.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице