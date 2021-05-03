03.05.2021 (06:33)
Сотрудники военной автоинспекции ВВО на Сахалине провели акцию «Осторожно, дети!»
Инспектора военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа на Сахалине, провели акцию по повышению безопасности дорожного движения среди школьников, военнослужащих и членов их семей.
Особое внимание в ходе проведения акции уделялось обучению детей в возрасте от 8 до 16 лет основам безопасности поведения на дороге, формированию навыков передвижения на общественном транспорте и вблизи оживленных улиц и магистралей.
Кроме того, инспекторы ВАИ напомнили военным водителям на служебном и личном транспорте правила проезда участков вблизи школ и детских садов, а также раздали памятки. Детям было рассказано, как необходимо переходить улицы и перекрестки, а также строить более безопасный маршрут между домом и школой.
Мероприятия в рамках акции «Осторожно, дети!» направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.